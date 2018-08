Crossover Village: il 25 e 26 agosto musica, giochi e arte a Lorica

Una due giorni all’insegna del puro divertimento. Quest’anno Lorica si prepara ad accogliere il Crossover Village, appuntamento decisamente imperdibile per gli appassionati della cultura geek e non solo.

Il 25 e 26 agosto numerosissime saranno le attività previste dalla manifestazione che porta la firma di Piano B e Cosenza Comics. Ovviamente il ricco cartellone prevede cosplayer per tutti i gusti e pure spettacoli, conferenze, musica, sport e grandi ospiti.

In particolare, tra gli eventi in programma spiccano il trekking naturalistico, la canoa e i momenti dedicati allo yoga e alle bike. Non solo, tuttavia, corpore sano: variegata risulta anche la sezione artistica che punta sulle lezioni di spada giapponese a cura di Giovanni Mille e sui giochi di ruolo.

Non mancherà, inoltre, la possibilità di cimentarsi nel disegno naturalistico grazie alla collaborazione della scuola di arti visive “Nero su Bianco” e, per i più romantici, l’osservatorio delle stelle, con la guida del Gruppo Astrofili Menkalin, la traghettata sul lago al tramonto, i giochi di luce sull’acqua, le spade laser alla sera in stile “guerre stellari”, i concerti celtici e i balli nell’incantevole cornice dell’Arvo, situato nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila.

Tra gli ospiti, Willy Guasti del canale YouTube di divulgazione scientifica a tema animali, evoluzione e paleontologia “Zoosparkle”; Maiden of the forest, duo sonoro che omaggia la musica irlandese creando un sound avvolgente in una atmosfera fiabesca e, ancora, diverse rock e cover band, pronte a incantare con le loro melodie. Nell’altopiano più grande d’Europa, ricco di storia e storie da raccontare, grande attenzione verrà posta, non a caso, sugli itinerari gastronomici con la presenza della Maccaroni Chef Academy.

Si tratterà, infatti, di un week-end pronto a deliziare anche i palati con l’allestimento degli showcooking, di apposite aree food e laboratori dedicati ai prodotti tipici silani. Dalla pasta e patate “ara tijella”, con l’uso di sua maestà la patata igp, alle verdure di stagione e ai fusilli al ferretto, la tradizione incontrerà l’innovazione: il grand tour tra le specialità regionali prevederà pure i moderni aperitivi, ma rigorosamente a chilometro zero.