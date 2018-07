Inail, in Calabria 12 casi in più nel 2018

Dodici casi in più in Calabria di incidenti sul lavoro. È quanto emerge dal rapporto Inail nei primi sei mesi di quest'anno, quattro in meno rispetto alle 473 dello stesso periodo del 2017 (-0,8%). Così in Italia sono 469 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale. E se a livello nazionale si registra una diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 337 a 331, mentre quelli occorsi in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, sono aumentati di due unità (da 136 a 138).

Nei primi sei mesi del 2018 si è registrato un aumento di 18 casi mortali (da 401 a 419) nella gestione Industria e servizi, mentre in Agricoltura i decessi denunciati sono stati 13 in meno (da 56 a 43) e nel Conto Stato nove in meno (da 16 a 7). L'analisi territoriale evidenzia un incremento di sette casi mortali nel Nord-Ovest, di 12 casi nel Nord-Est e di due al Centro. Diminuzioni si riscontrano, invece, al Sud (-9 decessi) e nelle Isole (-16). A livello regionale spiccano i 16 casi in più del Veneto (da 43 a 59) e i 12 in più della Calabria (da 5 a 17).