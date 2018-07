La Regione Calabria al “Giffoni Film Festival”

La Regione Calabria sarà presente al Giffoni Film Festival. Nell'ambito del principale festival internazionale del cinema per ragazzi il 24 luglio si terrà, infatti, il convegno dedicato alle strategie di comunicazione dei Fondi Europei dal titolo “Comunicare il presente, costruire il futuro”.

Il confronto sul futuro della funzione strategica della comunicazione nelle politiche pubbliche, con particolare attenzione alla comunicazione dei fondi europei anche in prospettiva post 2020, sarà arricchito dall’intervento della responsabile della comunicazione del POR Calabria FESR FSE Ivonne Spadafora.

Oltre alla partecipazione del Direttore di Giffoni Experience Claudio Gubitosi sono in programma i contributi del presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, dei rappresentanti dell’Agenzia per la coesione territoriale Lucio Lussi e della Commissione Europea DG Regio Francesco Molica, del PON Città Metropolitane Raffaele Paciello, del POR Campania FESR Ottavia Delle Cave e dei giornalisti Fabio Relino e Paolo De Nigris.

L’incontro, riconosciuto quale momento formativo deontologico per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, costituisce una valida occasione per fare il punto sul rapporto tra mass media e comunicatori per veicolare e diffondere al meglio le informazioni relative ai risultati della Politica di Coesione e per avvicinare i cittadini alle opportunità di sviluppo offerte dai Fondi europei.