Autori (d’)amare: arriva chiara Francini al Peperoncino Jazz Festival

Il Castello Ducale, nel centro storico dell’originaria Corigliano, alle ore 21,30 di domani, martedì 24 luglio, ospiterà la prima delle due tappe della 17esima edizione della kermesse regionale Peperoncino Jazz Festival con il concerto di Walter Ricci. Il pluripremiato ed apprezzato crooner partenopeo che vanta riconoscimenti e collaborazioni internazionali sarà accompagnato da Stefano Sabatini, Dario Rosciglione e Pietro Iodice.

La rassegna estiva di lettura promossa dalla Mondadori Store in partnership con l’Azienda Gallo di Corigliano,patrocinata oltre che dal Comune di Corigliano Rossano, dalla Regione Calabria e dal Rotary Club Corigliano Rossano Sybaris, riparte dall’Anfiteatro intitolato a Rino Gaetano, su Viale Mediterraneo, sul Lungomare dell’area di Rossano con Chiara Francini.

L'attrice, conduttrice televisiva e scrittrice toscana (nel 2016 scelta da Pippo Baudo alla co-conduzione di Domenica In; protagonista tra gli altri lavori cinematografici di Maschi Contro Femmine nel 2010 e di Femmine Contro Maschi nel 2011, entrambi per la regia di Fausto Brizzi) presenterà il suo secondo lavoro letterario, il romanzo Mia Madre Non Lo Deve Sapere (Rizzoli Editore). Dialoga con l’autrice Alessia ALBORESI. Gli intervalli musicali sono a cura del flautista Fabio Pepe.