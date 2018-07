Comitato Aeroporto Crotone: “rendere regionale la gestione della Sacal”

“Abbiamo appreso dalla stampa, di un’assemblea pubblica svoltasi nella sede del Consiglio Comunale di Lamezia Terme. Siamo molto perplessi per le dichiarazioni rilasciate nella stessa, che segnalano come il disegno di un gestore unico aeroportuale regionale non sia percepito da tanti cittadini calabresi come non un fattore positivo, anzi tutt’altro”.

Ad essere deluso è il Comitato Aeroporto Crotone che aggiunge: “Il Presidente della Regione Calabria venga urgentemente a Crotone a parlarci del “cantiere” nel quale ci sta facendo vivere!! "isolati dal mondo"! Venga a spiegarci perché non conclude ciò che ha iniziato promuovendo una gestione unica su modello della Regione Puglia dimenticandosi però di divenirne l’unico socio e permettendo, invece, alla Sacal di rimanere una società specchio di interessi territoriali invece di trarre interessi su tutta la Calabria”!

“I cittadini Crotonesi non hanno mai preteso di tener aperto il nostro aeroporto, ma Illustrissimo Presidente Oliverio noi non abbiamo altro con cui spostarci nonostante la Costituzione Italiana ci riconosca il diritto alla mobilità. Chiediamo – conclude l’organizzazione - di rendere regionale la Sacal e acquisirne la totale gestione! Crotone sta precipitando e Lei con la sua amministrazione così facendo sarà stato il pilota responsabile di questo triste ed amaro destino”!