Pesca, l’eurodeputata Laura Ferrara (M5S) promuove un dibattito a Cirò Marina

“Pesca in Calabria e regole europee -Verso una proposta per la tutela delle economia locali” questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’eurodeputata Laura Ferrara e che si terrà domenica 22 luglio alle ore 19 a Cirò Marina presso l’area portuale.

«Nell’ambito di una serie di incontri sulla tutela e la valorizzazione del mare calabrese – afferma la Ferrara – non poteva mancare uno dedicato al tema della pesca viste le restrizioni comunitarie che hanno letteralmente messo in ginocchio l’economia di interi territori. Condividiamo il principio secondo cui devono esistere norme volte a proteggere l'ambiente e gli stock ittici ma le politiche dell'Ue risultano "calibrate" sulle specificità (e gli interessi) delle lobby del Nord Europa e non sulle peculiarità del Mar Mediterraneo. Il dibattito vuole essere quindi un’occasione di discussione e di approfondimento - tra i vari attori interessati - su un tema, quello della pesca, che potrebbe rappresentare un’opportunità di rilancio dell'economia della Calabria».

Interverranno oltre l’europarlamentare Laura Ferrara, il deputato M5S Paolo Parentela, Capogruppo Commissione Agricoltura e Pesca, Antonella De Marco del Dipartimento Pesca Flai Nazionale, Giuseppe Gatto, responsabile presìdi della Condotta Slow Food Pollino Sibaritide Arberia, Raffaele Greco, Coordinatore regionale Coldiretti-Impresa Pesca, Giancarlo Malena, Cooperativa di pesca "Marino", Geppino Malena della Cooperativa di pesca "Sirius" e il consigliere comunale M5S a Crotone Ilario Sorgiovanni.