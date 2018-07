Crotone palcoscenico del premio internazionale “Silvana Luppino”

Crotone si prepara ad ospitare il 20 e 21 luglio prossimi uno degli eventi più importanti del panorama culturale nazionale ed internazionale: il premio “Silvana Luppino”. La città sarà palcoscenico della quarta edizione di questo evento di caratura internazionale in una sorta di passaggio di testimone con altre città che hanno già ospitato la manifestazione che premia le migliori eccellenze nel campo dell'arte, del cinema, della fotografia, della letteratura, della medicina, della musica, dello scienza, dello sport.

L'evento fortemente voluto dal sindaco Ugo Pugliese e dalla giunta comunale di Crotone, è organizzato dall'associazione culturale SoDaLe di Cassano e ricorda Silvana Luppino, direttrice del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide fino al 2014. Legato alla Magna Grecia, il premio vuole evidenziare l'opera e la professionalità di quanti, attraverso il proprio impegno nei vari ambiti culturali, scientifici, artistici e sociali danno lustro a questa parte di territorio ricca di storia e di tradizioni.

Le categorie individuate, in cui il premio è suddiviso, sono una dimostrazione di come la valorizzazione di talenti e competenze professionali, sia da considerare atteggiamento importante in una ottica di riconoscimento individuale ed allo stesso tempo il ringraziamento per collaborare alla costruzione di una identità comune tra tutte le città che si estendono lungo il territorio dell'antica Magna Grecia. Sono numerose le istituzioni che hanno concesso il proprio patrocinio alla quarta edizione del premio tra cui il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Calabria, la Regione Campania.

Il sindaco Ugo Pugliese ha voluto che l'evento, che si snoda su due giorni, fosse ospitato in palcoscenici significativi della città di Crotone. Il 20 luglio il Museo di Pitagora alle 17 ospiterà il convegno “Turismo Archeologico – Kroton: Strategie di conservazione e valorizzazione dei siti” che sarà introdotto da Rossella Garofalo con una relazione sulla vita di Silvana Luppino.

Interverranno il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, il direttore del Polo Museale di Crotone Gregorio Aversa, l'assessore alla Cultura del Comune di Crotone Valentina Galdieri, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Crotone Salvatore De Luca, la Consigliera Regionale Flora Sculco, il presidente del Club Unesco di Cosenza Enrico Marchianò. Relazioneranno il senatore Alfonso Andria e Franco Liguori. Modera la giornalista Maria Bonaiuto. Il 21 luglio alle ore 20.30 sarà la suggestiva area antistante la Fortezza Carlo V ad ospitare la cerimonia del premio internazionale “Silvana Luppino”.