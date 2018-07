Maltempo, Protezione Civile: temporali e venti forti al sud

Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede, dalle prime ore di domani, martedì 17 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, dalla mattina di domani, venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, su Calabria e Sicilia.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 16 luglio, allerta arancione sulla Toscana centro-meridionale e allerta gialla su gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Per la giornata di domani, l’allerta gialla sarà sul veneto, Emilia-Romagna orientale, gran parte della Toscana e delle Marche, su Umbria, Abruzzo, Molise, su parte di Toscana, Puglia e Calabria.