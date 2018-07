My Jechely: sempre più in alto, già al 4° Meeting Nazionale. Un altro passo in avanti

Anche il meeting di Luglio, appena conclusosi, ha fatto registrare per My Jechely tante novità e altri passi in avanti, sintomo di una crescita costante dell’azienda e dell’intera struttura.

Come di consueto tanta è stata l’emozione e il piacere di ritrovarsi per trascorre assieme due fantastiche giornate ricche di contenuti, spunti lavorativi ma anche di tante risate.

La giornata di sabato scorso, come consuetudine dedicata interamente all’Academy, ha visto i partecipanti completamente “rapiti” dagli argomenti trattati dal Maestro Rino De Luca, che tra esercizi proposti e meditazioni di gruppo ha entusiasmato tutti, staff aziendale compreso.

La serata si è conclusa poi in maniera gradevole con la cena aziendale a bordo piscina tra canti, balli e chiacchiere tra vecchi amici.

La mattinata di Domenica è iniziata con le premiazioni per coloro che si sono distinti per impegno e risultati ottenuti in questi ultimi tre mesi (tanti ne sono passati dal meeting di Aprile) (LEGGI). Diversi membri dello staff aziendale My Jechely, hanno infatti dato vita ad un vero e proprio My Jechely Tour, organizzando in diverse città Italiane (dal Friuli alla Sicilia, dal Lazio alla Toscana) dei meeting dove presentare e far conoscere My Jechely e le sue attività.

“Questa è stata la risposta da parte dello zoccolo duro dell’azienda al consiglio che più volte e in diverse occasioni ho voluto dare: se non ti emoziona non farlo” così Antonio Infusino, uno dei quattro fondatori di My Jechely ha commentato emozionato, gli eventi organizzati in tutta Italia.

“Questo perché - continua Infusino - My Jechely deve emozionare. Bisogna sentirla dentro, bisogna sentirla nell’ aria e bisogna sentirla ogni giorno. Ci saranno giorni in cui ci si sentirà a 1000 e giorni in cui ci si sentirà a -100 ma in questi ultimi, chiunque faccia parte di My Jechely, sa che non è solo, sa che può contare sui suoi compagni di viaggio, amici, colleghi perché vogliamo che My Jechely sia una grande famiglia in cui ci si aiuta l’un l’altro, in cui ci si confronta, si cresce assieme e in cui assieme si condividono e condivideranno i successi”.

Sono stati presentati poi Jech ed Ely, le mascotte My Jechely con le sembianze di polpi, “animale scelto per rappresentarci per la sua risaputa intelligenza e per i suoi molteplici tentacoli attraverso i quali arriva dappertutto … proprio come vuole fare e farà My Jechely” il commento di Francesco Russo, altro fondatore My Jechely.

Altro momento emozionante è stato quando è stata presentata Mamma My Jechely. Cosi ne parla Massimo Russo: “Da qualche mese My Jechely ha il papà che è il nostro Maestro Rino De Luca grazie al quale tutti noi stiamo facendo un percorso di crescita interiore molto utile ed importante. Da domenica ha anche la mamma che è mia zia Silvana Pellegrini mamma di Francesco e Gaetano e anche zia di Antonio visto che siamo tutti cugini”.

“È stata scelta zia Silvana – ha aggiunto Russo - come mamma sia perché è una persona speciale e unica e non lo dico perché mia zia ma perché se a distanza di 25 anni e più, c’è gente che si ricorda e parla bene di te vuol dire che qualcosa di buono hai fatto e qualcuno hai aiutato e sia perché ha un’esperienza di più di 25 anni nel settore della formazione e gestione di Team Working visto il ruolo che ha ricoperto come responsabile di Calabria, Sicilia e Basilicata per una grossa azienda Internazionale. Quindi anche da lei c’è molto da imparare e da prendere come esempio”.

“In My Jechely - ha concluso Massimo - vogliamo circondarci di persone come lei, come il Maestro, così come altre che già stanno lavorando con noi (al momento dietro le quinte) ma che presto si paleseranno e mostreranno a tutti il loro valore e il loro lavoro. Persone di qualità, di esperienza, di poche parole ma molto concrete dalle quali imparare e insieme alle quali crescere”.

Prima di concludere non si può non parlare dell’iniziativa presa dallo staff aziendale di portare My Jechely a casa di coloro che si sono contraddistinti per impegno e professionalità e dei quali ne va riconosciuto il valore umano prima e come professionisti dopo.

Il prossimo meeting infatti, previsto per Ottobre, non si terrà a Rome come al solito, ma My Jechely si sposterà nella favolosa cornice di Trieste a casa di Massimo Radin e del suo fantastico Team.

L’ iniziativa è stata accolta con entusiasmo e tra la i presenti è scattata la gara per portare My jechely a casa propria. Cosa dire ancora: anche questa volta, sono stati fatti altri piccoli e grandi passi da un’azienda che per età anagrafica (meno di 2 anni) ha cominciato da poco a camminare ma di strada ne ha già fatta tanta e presto comincerà a correre. Per info su My Jechely, le sue attività e i suoi progetti: myjechely.it e myjechely.shop.