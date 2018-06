Soveria Mannelli, carabinieri: visita del comandante di vertice

Giornata di festa ieri per i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli che hanno avuto l’onore e il prestigio di ricevere in visita il Comandante Interregionale (per Sicilia e Calabria) Generale di Corpo d’Armata Luigi Robusto, accompagnato dal Comandante della Legione Calabria Generale di Brigata Vincenzo Paticchio, dal Comandante Provinciale di Catanzaro e dal Comandante del Gruppo di Lamezia Terme.

A fare gli onori di casa il Comandante della Compagnia Capitano Francesco Zangla, unitamente ai Comandanti delle articolazioni dipendenti (Stazioni, Nucleo Operativo e Radiomobile e Nucleo Comando), che ha accolto l’alto Ufficiale in aula briefing, illustrando, attraverso una presentazione interattiva, l’assetto della Compagnia e le attività istituzionali della stessa.

L’Ufficiale Generale ha conosciuto e stretto la mano ad ognuno dei militari presenti, successivamente ha espresso parole di compiacimento nei loro confronti, apprezzando in particolare l’intesa reciproca, l’umanità, l’essenzialità, l’amor proprio, la lealtà e l’entusiasmo tra i Carabinieri.

Durante l’incontro con i militari, il Generale ha evidenziato il quotidiano impegno sul territorio, sottolineando come la vicinanza al cittadino e la professionalità nel rispondere alle esigenze di sicurezza da questo palesate siano l’elemento distintivo dell’essere Carabiniere, valori su cui continuare ad improntare il quotidiano servizio istituzionale, soffermandosi, infine, sul rapporto di fiducia tra l’Arma ed i cittadini e sull’importanza dei presidi sul territorio, quale valore imprescindibile di presenza dello Stato in cui credere in maniera convinta. La visita si è conclusa con la foto ricordo e i saluti.