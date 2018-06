Maltempo: venti di burrasca e mareggiate al centro-sud

Continuano i fenomeni di instabilità sulle nostre regioni meridionali determinati da una profonda saccatura centrata sul Nord- Europa ed estesa fino al bacino del mediterraneo centrale. Dalla serata di oggi si assisterà anche all’intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, in particolare sulle regioni centro-meridionali adriatiche e ioniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 26 giugno venti forti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui versanti appenninici e costieri. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in corso e previsti, è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sulla Calabria e la Puglia. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.