Città unica contro l’hot Spot al porto. Reale (Lega) portavoce dei cittadini a Roma

Un incontro fruttuoso quello che ha coinvolto Marika Reale, dirigente della Lega – Salvini Premier di Corigliano, e l’Onorevole Domenico Furgiuele, deputato della Lega. I due si sono incontrati a Roma per parlare del recente malcontento dei coriglianesi sulla intenzione del governo locale di creare un hot Spot presso il porto cittadino.

Tale iniziativa – prosegue Reale – contrasta con la natura e le funzioni dell’area portuale nonché dell’intero territorio di Schiavonea, borgo marinaro per eccellenza che a giusta ragione non accetta di divenire un campo profughi all’aperto, in un territorio già di per sé con un’alta percentuale di immigrati presenti”.

“Ho ritenuto opportuno – dichiara Reale – far partecipe il nostro parlamentare Furgiuele, punto di riferimento della Lega in Calabria, della soddisfazione per la sua elezione e della formazione del nuovo governo, che vede il nostro leader Matteo Salvini ricoprire il delicato ruolo di Ministro agli Interni che ha iniziato a svolgere con determinazione e sulla scia di quanto contenuto nel nostro programma elettorale. L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità ed amicizia, ha fatto registrare immediatamente la disponibilità e l’attenzione dell’Onorevole Furgiuele nei confronti di quelle che sono le legittime istanze provenienti dalla Città di Corigliano Rossano, in particolar modo dalla comunità coriglianese dove alle ultime elezioni si è registrato un largo consenso popolare a favore della Lega”.

“L’Onorevole Furgiuele, si è immediatamente attivato chiedendo e ottenendo – prosegue Reale – un incontro operativo sull’argomento Hot Spot. Martedì prossimo, difatti, il nostro parlamentare illustrerà la situazione in oggetto al sottosegretario agli Interni, manifestando tutta la preoccupazione della cittadinanza coriglianese e la sua assoluta avversità circa tale nefasta ipotesi per lo sviluppo del territorio della Sibaritide".

"Non possiamo che ringraziare Furgiuele – conclude la nota - per la vicinanza e la sensibilità dimostrata anche in tale occasione e attendiamo fiduciosi l’evolversi della situazione. È questo l’esempio tangibile della politica enunciata e praticata dalla Lega: nei palazzi romani per ascoltare e dare voce ai problemi della gente comune”.