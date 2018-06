Countdown per I love Italy, la collettiva d’arte della bovalinese Francesca Callipari

Dopo il successo delle tappe di Milano e Roma sarà presentata a Venezia I Love Italy, la mostra itinerante, ideata e curata dalla bovalinese Francesca Callipari, che da circa un anno si muove lungo tutto lo “stivale” promuovendo artisti emergenti e valorizzando il made in Italy.

Come già avvenuto nelle precedenti tappe, spaziando dalle arti visive, alla poesia, all’oreficeria, fino ad arrivare all’artigianato la collettiva I love Italy approderà a Venezia presentando circa una trentina di artisti di vario genere.

L’inaugurazione dell’evento si terrà il 21 luglio, nel cuore del centro storico e a pochi passi da piazza San Marco, all’interno di una splendida cornice storica quale quella del Centro d’arte San Vidal nel campo San Zaccaria.

Da segnalare la presenza di due creativi molto interessanti: la giovanissima Lorena Galazzo che proporrà una linea di borse dipinte a mano ed ispirate alla sua Sicilia e l’artista-orafo toscano Tommaso Lucarelli, già contraddistintosi in esposizioni internazionali in città come New York, Hong Kong e Dubai con i suoi gioielli profondamente influenzati dalla cultura e dall’arte italiana, che in tale collettiva esporrà due gioielli creati appositamente per l’occasione. Inoltre presenti anche due talenti calabresi ovvero la giovane artista Emanuela Verbeni in arte Menna di Siderno e Francesca Nicolò di Reggio Calabria. Saranno invece tre le artiste straniere, Nino Anin, Doina Popescu e Daniella Seccatore, provenienti rispettivamente da Germania, Belgio e Cile.

In mostra saranno visibili quindi le opere di: Libero Alasci, Nino Anin, Red Aspis, Giusi Bergandi, Maria Rita Bordonaro, Lauretta Bortolan, Giulia De Cesaris, Majla Chindamo, Manuela Chittolina, Carla Demichelis, Rosa Elettore, Lorena Galazzo, Gabriele Giacchino, Loredana Giannuzzi, Michela Goretti, Paolo Graziani, Maria Rosaria Iacobucci, Tommaso Lucarelli, Barbara Merola, Menna, Giampiero Murgia, Donatella Murru, Antonella Napoli, Pierino Nervo, Francesca Nicolò, Francesca Patanè, Irene Perbellini, Francesca Sorrentino, Martina Sacheli, Daniella Seccatore, Anna Sisti, Adina Ungureanu, Doina Popescu, Maria Rosaria Iacobucci.