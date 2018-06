Primo trimestre 2018: esplodono le esportazioni della Calabria

Le esportazioni della Calabria fanno registrare un incredibile aumento pari a +34,3% rispetto al I trimestre del 2017. Se nei primi tre mesi del 2017 le esportazioni della Calabria ammontavano a 104 milioni di euro, nel periodo gennaio-marzo 2018 l’export regionale è stato pari a 139milioni di euro. Le altre regioni più dinamiche sono la Valle d’Aosta (+19,2%), la Sicilia (+9,5%) e la Campania (+8,3%). La figura 1 mostra come per alcune regioni, la crescita tendenziale sia molto bassa, se non addirittura negativa. È quanto rileva Francesco Aiello nel report di Open Calabria.

Queste variazioni devono essere valutate con estrema cautela, poiché i valori di riferimento delle esportazioni calabresi sono ancora estremamente bassi: la regione assorbe una quota di circa lo 0,1% delle esportazioni nazionali (dato confermato nel primo trimestre 2018). Tuttavia, l’incremento che si è osservato in questi primi tre mesi dell’anno segnala una certa dinamicità dell’export regionale, la cui variazione tendenziale è di gran lunga superiore a quella delle altre regioni.

“Se il dato dovesse essere confermato nei prossimi trimestri, allora si potrebbe sostenere con un minimo di attendibilità che le produzioni regionali iniziano a collocarsi con successo in qualche nicchia di interesse dei mercati internazionali. Solo allora potremo dire che la regione ha iniziato a crescere”.