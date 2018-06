Cosenza calcio in serie B. Floriano Noto a Guarascio: “promozione meritata”

Floriano Noto

Il presidente del Catanzaro Caclio, Floriano Noto si complimenta con il Cosenza Calcio per la promozione in serie B appena conseguita.

"Una promozione meritata che gratifica il presidente Eugenio Guarascio per gli sforzi messi in campo in questi anni. Non posso che complimentarmi con lui e con tutta la Cosenza sportiva per questo straordinario risultato raggiunto. I rossoblù hanno disputato i play off con grande determinazione e il raggiungimento della serie B è il giusto premio per quello che si è visto in campo. All'amico Eugenio va il mio plauso e di tutta la società del Catanzaro per questa meravigliosa impresa".