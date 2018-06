“Un goal a favore degli indifesi”, quadrangolare a scopo benefico

“Un goal a favore degli indifesi”. Questo il titolo della prima edizione del quadrangolare di calcetto in programma per il 20 giugno dalle 19 in poi ai campetti di via Marconi a Lamezia Terme. L’iniziativa, a scopo benefico, è organizzata dall’associazione di volontariato Ara-Donne Insieme di cui è responsabile la giornalista Nadia Donato. Al torneo parteciperanno la squadra femminile Ara Women Togheter, avvocati, commercialisti, giornalisti. Infatti la manifestazione vede la collaborazione di Aiga (Associazione italiana giovani avvocati), di Odcec e dell’Unione giovani commercialisti ed esperti contabili, sezione di Lamezia Terme.

Il quadrangolare sarà ripreso dalle emittenti televisive Rti, Essetv e Zapping Tv. Al termine del torneo verrà consegnata la coppa (Ara Cup) alla squadra vincitrice e saranno anche sorteggiati dei premi per tutte le altre squadre. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ad Ara-Donne Insieme che da diversi anni opera sul territorio a favore degli ultimi, di quelle categorie svantaggiate che non hanno voce. La presidente Nadia Donato ringrazia già anticipatamente i commercialisti, gli avvocati e i giornalisti che, partecipando alla manifestazione, contribuiranno fattivamente e concretamente alla ‘causa’ portata avanti dall’associazione di volontariato attiva a livello regionale e nazionale.