Anziano rapinato al mercato: arrestati due reggini

Ieri mattina è finita in manette la fuga di due rapinatori che nei pressi del mercato rionale di piazzale Botteghelle, a Reggio Calabria, avevano aggredito un anziano per sottrargli il portafogli con la somma di 50 euro.

In seguito ad una segnalazione i due sono stati intercettati a bordo di una Fiat Punto dalla Polizia della Questura locale e, dopo un inseguimento, sono stati fermati in via Diramazione Gullì e identificati in B.V e H.F., di 43 e 20 anni, entrambi residenti in Reggio Calabria e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

La coppia di rapinatori è stata perquisita e trovata in possesso della refurtiva e di oggetti atti allo scasso ed è subito scattato l’arresto. L’anziano, invece, è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate.