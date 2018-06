Incendio doloso: assolto giovane rossanese

Accolta la tesi sostenuta dall'avvocato difensore Ettore Zagarese, il 23enne rossanese B.G., accusato di incendio doloso, viene assolto con formula piena e rimesso in libertà. È questa la decisione assunta dal GUP presso il Tribunale di Castrovillari all'esito del giudizio con le forme del rito abbreviato.

Al giovane si contestava l’ipotesi di reato di incendio doloso per avere, secondo la pubblica accusa, bruciato una vasta area posta a ridosso dell'abitato di Rossano. Per tali fatti, verificatisi lo scorso settembre, il 23enne era stato tratto in arresto dalla Polizia del locale Commissariato e associato alla casa circondariale di Castrovillari.

Il Pubblico Ministero, al termine della propria requisitoria, ha chiesto l'affermazione di responsabilità del giovane con condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. L'avvocato Ettore Zagarese, difensore del 23enne, nel suo intervento ha invece sostenuto come non fosse configurabile l'ipotesi delittuosa concludendo la propria arringa con la richiesta di proscioglimento dell'imputato. Argomentazioni, quelle della difesa, condivise dal Giudice che, di conseguenza, ha emesso una sentenza assolutoria.