Sbanda con l’auto su un rettilineo: 37enne muore sul colpo

È morto sul colpo un giovane di 37 anni che all’alba di stamani è uscito fuori strada con la sua auto nel lametino.

La vittima stava percorrendo a bordo della sua Smart il rettilineo Bagni che collega Sambiase a Sant’Eufemia quando, per cause ancora sconosciute, avrebbe perso il controllo dell’auto per poi sbandare e finire la sua marcia in una scarpata.

Sul posto è intervenuto anche un elisoccorso ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia.