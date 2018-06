Pizzo: controlli dei Carabinieri alla movida napitina

Con l’avvio della stagione estiva e la conseguente esplosione di movida nelle zone marine incrementano anche le operazioni straordinari di controllo delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione di Pizzo, insieme a quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, già nella serata di ieri non hanno abbassato la guardia ed hanno concentrato le loro forze sul controllo all’uscita dei locali e sulle strade.

In particolare sono stati sottoposti a controllo 40 veicoli e 75 soggetti con la conseguente sottoscrizione di 25 contravvenzioni al codice della strada relative in particolare al non uso delle cinture di sicurezza ed all’alta velocità con il ritiro di una patente e un totale di 62 punti decurtati effettuando. Inoltre, sono stati eseguiti 40 controlli etilometrici tutti con esito negativo.