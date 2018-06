Sbarco a Le Castella: arrestato giovane siriano, sarebbe una scafista recidivo

A conclusione di intensa attività investigativa avviata in seguito allo sbarco avvenuto nella mattinata del 13 giugno scorso a Le Castella di Isola Capo Rizzuto (LEGGI), il personale della Squadra Mobile di Crotone, nella serata della stessa giornata, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino siriano, T.G., di 35 anni, indagato in concorso con altri del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Inoltre, il 35enne, all’atto dell’identificazione, è risultato già essere stato foto-segnalato il 4 ottobre dello scorso anno dal Commissariato della Poizia di Otranto e, nei suoi confronti, risultava pendente una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa il 15 gennaio dal Gip del Tribunale di Lecce.

L'uomo, infatti, è ritenuto responsabile dello stesso reato, cioè per aver condotto, il 3 ottobre del 2017, nel porto di Otranto ed insieme ad un suo connazionale, 12 cittadini extracomunitari provenienti dalla Grecia, trasportandoli a bordo della stessa imbarcazione usata per trasportare i migranti arrivati nel crotonese.

Su disposizione del Pm di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, il giovane siriano è stato associato alla Casa Circondariale del capoluogo.