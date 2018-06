Lavoro nero. Blitz nei cantieri del vibonese: “sospesa” azienda

Prevenire il tragico fenomeno delle “morti bianche” e ovviamente qualsiasi possibile incidente sul lavoro.

Con questo scopo i carabinieri della stazione locale hanno eseguito una serie di controlli sul territorio di Serra San Bruno, nel vibonese, con l’auto dei colleghi del Nil, il nucleo Ispettorato del Lavoro del capoluogo, passando al setaccio diversi cantieri edili che lavorano in zona.

Un controllo non senza esito dato che i militari hanno riscontrato, almeno in un caso, delle irregolarità. In particolare in uno dei cantieri, aperto proprio nel comune della Certosa, sono stati scoperti infatti due “irregolari”, completamente “in nero”, che stavano svolgendo dei lavori di idraulica.

Inevitabile per il rappresentate legale della ditta una sanzione che ammonta a ben 8 mila euro e la conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale così come previsto dalle leggi in materia.