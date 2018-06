Marino (Libera) incontra il procuratore Bombardieri: esposto il programma

Il referente di Libera Reggio Calabria, Giuseppe Marino, ha incontrato il nuovo procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri manifestando, anche a nome del presidente nazionale don Luigi Ciotti, gli auguri di buon lavoro per il gravoso incarico che lo vedrà da calabrese impegnato in una terra di frontiera e dove Libera è presente sin dalla sua fondazione.

Ha elencato tutte le attività che l’associazione ha in corso come Liberi di scegliere con il Tribunale per i minorenni per salvare da un destino di mafia i minori, l’attività per il riutilizzo sociale dei beni confiscati, il lavoro nelle scuole e nelle periferie ed in particolare ha raccontato l’azione intrapresa di lotta contro ogni forma di illegalità e racket che si sta svolgendo attraverso la campagna contro il racket di “Reggio Libera Reggio”.

Una rete che ha coinvolto circa sessanta imprenditori e aziende che hanno scelto di aderire dicendo no al pizzo e che si vuole fare crescere cercando di innescare un circuito di economia virtuosa che possa essere il fulcro per la rinascita della città. Il Procuratore Bombardieri ha espresso apprezzamento per il lavoro dell’associazione che si basa sulla gratuità e sul volontariato dei suoi militanti, aspetto oggi particolarmente importante per i movimenti anti mafia.

Riguardo Reggio-Libera Reggio ha dato piena disponibilità della Procura a tutelare gli imprenditori che intendono ribellarsi al pizzo attraverso la denuncia o che comunque hanno scelto di non sottostare a questo ricatto. Ha evidenziato che è molto importante che anche i cittadini facciano la loro parte scegliendo di stare vicino a questi imprenditori, anche attraverso la scelta concreta del consumo critico e responsabile per evitare di farli sentire isolati e quasi penalizzati per la scelta coraggiosa fatta. Per contribuire alla sensibilizzazione della società civile e dell’intera cittadinanza su questi aspetti ha espresso una piena apertura del suo Ufficio ad ogni forma di ascolto e collaborazione con i cittadini, con le associazioni e con il mondo della scuola.