No alla metro. M5S scende in Piazza: Ferrara: “proposta alternativa mai considerata”

Laura Ferrara

L'europarlamentare Laura Ferrara, i parlamentari nazionali, Anna Laura Orrico, Alessandro Melicchio, Nicola Morra e Massimo Misiti, i consiglieri comunali Domenico Miceli e la neo eletta Michaela Anselmo portano avanti con convinzione le ragioni del no alla metro prendendo parte alla manifestazione che lunedì si mobiliterà in piazza XI Settembre.

“Cosenza e Rende – affermano - non hanno bisogno di una metropolitana per essere collegate. Tutta l'inutilità di questa opera è stata sottolineata con interrogazioni al Parlamento ed alla Commissione europea. Si tratta di un’abbuffata di soldi pubblici ad esclusivo beneficio di pochi noti. Milioni di euro che non saranno spesi negli interessi di una collettività”.

“C'era una proposta alternativa sul tavolo, mai presa in considerazione – concludono - con una rivalutazione dell'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria e una valutazione dei rischi non era difficile pensare di spostare il finanziamento verso un'idea di mobilità che rispecchiasse realmente e concretamente le esigenze del territorio”.