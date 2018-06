Blitz dei carabinieri nel capoluogo bruzio: 10 denunce e 3 segnalazioni

Un controllo a largo raggio è stato eseguito nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza nel capoluogo bruzio.

L’attività ha avuto particolare evoluzione nel quartiere San Vito dove i militari, con ausilio di una unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria nonché personale Enel e dell’Italgas, hanno scoperto alcuni by-pass abusivi attaccati alla centrale di energia elettrica e di conseguenza hanno denunciato 5 persone.

Un’altra denunci è scattata per evasione dagli arresti domiciliari, mentre altre due persone sono state deferite per detenzione abusiva di arma e relativo munizionamento. L’arma, seppur detenuta con apposita licenza, presentava delle discrepanze nelle matricole e nel numero di munizioni detenute.

Inoltre, grazie al filtraggio alla circolazione stradale tramite posti di blocco, è stato denunciato un automobilista per guida in stato di ebrezza alcolica ed un secondo utente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di 4 gr di cocaina e 2 di hashish suddivise in dosi pronte per lo spaccio. Altre 3 persone sono state invece segnalate alla locale Prefettura per utilizzo personale di sostanze stupefacenti.