Nascondeva cocaina, hashish e una pistola con relative munizioni: arrestato 34enne

Un giovane di 34 anni, L.N., è stato arrestato dai Carabinieri di Mirto Crosia, coadiuvati dai colleghi dei Reparti limitrofi e da una unità cinofila dei Carabinieri di Vibo Valentia, nel corso di un’attività scattata già alle prime luci del mattino.

Il 34enne era già stato osservato dai militari per alcuni atteggiamenti sospetti e stamani è stato sottoposto a controllo mentre a bordo della propria autovettura percorreva una via di Mirto Corsia.

La perquisizione ha subito dato conferma ai dubbi dei carabinieri che hanno rinvenuto un involucro contenete cocaina.

L’attività è stata poi estesa all’abitazione del ragazzo dove il cane dell’unità cinofila Jettemor’s ha permesso di far rinvenire oltre cinque grammi della medesima sostanza, insieme a circa tre grammi di hashish, che l’uomo nascondeva in casa. I militari dell’Arma hanno così effettuato un controllo ancor più approfondito, rinvenendo in un cassetto una Pistola Beretta cal. 9 corto, con matricola parzialmente alterata insieme a sette munizioni.

L.N. è stato posto agli arresti domiciliari. La droga, invece, è stato sottoposta a sequestro unitamente alle munizioni ed all’arma che ora sarà analizzata.