Elvira Leuzzi eletta il neo presidente regionale dei pensionati di Coldiretti

L’Assemblea dei Soci dell’Associazione Regionale Pensionati Coldiretti Calabria riunitasi a Lamezia Terme, ha eletto i propri organi sociali. Il nuovo presidente per il prossimo quadriennio sarà la Prof.ssa Elvira Leuzzi, di Reggio Calabria, produttrice di bergamotto.

La Leuzzi succede al Valeria De Marco, la quale nella sua relazione introduttiva ha illustrato ai soci presenti, un breve bilancio dell’attività svolta, soffermandosi in particolare sul ruolo attivo dei pensionati all’interno della impresa agricola ed in stretto rapporto con i movimenti dei giovani e delle donne. La Federpensionati Coldiretti rappresenta, tutela e difende i pensionati coltivatori diretti, i pensionati ex dipendenti della Confederazione, delle Federazioni e degli Organismi ed Enti emanazione della Coldiretti, oltre ai pensionati di tutte le categorie di lavoratori che gravitano nel mondo agricolo e rurale.

Ha partecipato all’Assemblea il Direttore Regionale Francesco Cosentini, che ha sottolineato l’importante contributo dell’Associazione Pensionati nelle attività sindacali dell’a Coldiretti e il grande contributo nel ricambio generazionale.

“I pensionati sono parte attiva e propositiva della grande famiglia Coldiretti, soprattutto in termini di trasferimento di conoscenze e di esperienze”, ha commentato la neo presidente Elvira Leuzzi.

Dall’assemblea è venuto un messaggio chiaro: per garantire serenità e sicurezza alle famiglie sono indispensabili alcuni fattori, quali, un’assistenza sanitaria pubblica puntuale ed efficace, la disponibilità dell’assistenza sociale e pensioni adeguate. Fanno altresì parte del consiglio: Carlo Spizzirri e Domenico Liberti (vice Presidenti) ed i consiglieri: Alessio Franco, Matteo Foglia, Gaetano Zungari e Francesco Caruso.