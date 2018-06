Botricello, è in corso d’opera la riqualificazione del lungomare cittadino

Sono in corso gli interventi per riqualificare il lungomare di Botricello, messi a punto dall’amministrazione comunale. Venti nuovi panchine infatti andranno ad abbellire la zona per renderla ancora più accogliente, considerato che quelle esistenti sono insufficienti e, in alcuni casi, impraticabili.

A queste iniziative si aggiunge una giornata di volontariato promossa per dopodomani, con inizio alle 8, grazie all’impegno del capogruppo Francesco Mercurio, affiancato dall’assessore Patrizia Altilia e dai consiglieri Pasquale Torchia e Isabella Cisternino.

Gli amministratori comunali saranno in prima linea con il motto “Rivive il lungomare”. L’appello lanciato alla popolazione è quello di “contribuire a migliorare l’offerta turistica del nostro paese”, con la richiesta di partecipare “portando ogni attrezzo utile per sistemare il verde e le zone pubbliche”. Un intervento aggiuntivo per rendere ancora più suggestivo questo tratto di mare.

Nei giorni scorsi il sindaco Michelangelo Ciurleo ha seguito in prima persona l’intervento di potatura delle palme che caratterizzano il lungomare. Un intervento atteso da anni e mai effettuato, che ora consente di offrire un maggiore ordine sul litorale botricellese. Infine, sono a buon punto i lavori di pulizia della spiaggia, per offrire ai vacanzieri la possibilità di godere a pieno di questo splendido tratto di costa.