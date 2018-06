In casa due fucili del suocero deceduto, pensionato finisce ai domiciliari

Aveva in casa due fucili, un calibro 12 e un 28 perfettamente funzionanti, appartenuti al suocero deceduto. Il problema è che non possedeva alcuna autorizzazione per la loro detenzione e per questo un pensionato incensurato di 67 anni è finito ai domiciliari.

A ritrovare le armi sono stato gli agenti della polizia amministrativa del capoluogo calabrese, secondo i quali l’uomo le avrebbe prelevate e trasportate illecitamente nella sua abitazione di residenza. Il pensionato aveva anche diverse cartucce.