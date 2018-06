Lavoro: Camera di commercio di Reggio e Centri per l’Impiego si uniscono

La Camera di commercio ed i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno intrapreso un percorso di collaborazione per promuovere presso le imprese i servizi volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per diffondere la conoscenza delle opportunità previste in materia di occupazione, assunzioni agevolate e ricorso a strumenti di politica attiva anche per incoraggiare l’emersione del lavoro in nero.

Nel corso di un recente incontro tra le parti, è emersa con particolare rilevanza la necessità di promuovere la conoscenza dei servizi che sia la Camera che i CPI sono in grado di offrire alle imprese.

La Camera di commercio di Reggio Calabria svolge da anni una intensa attività di orientamento al lavoro nei confronti delle imprese, dei giovani e degli aspiranti imprenditori, sia attraverso strumenti di incentivazione sia attraverso l’informazione, la formazione e l’assistenza.

I CPI, che purtroppo risentono della falsa convinzione che siano solamente uffici preposti a soddisfare l'esigenza dei disoccupati, offrono un servizio pubblico, gratuito e qualificato, in grado di supportare l'impresa anche nella fase di ricerca del personale individuando i fabbisogni professionali, fornendo maggiore visibilità alle offerte di lavoro grazie anche agli strumenti di pubblicizzazione messi a disposizione dall'Ente Metropolitano e scegliendo se usufruire o meno del servizio di preselezione. L'attività di consulenza si esplica anche nell'erogazione di informazioni su incentivi fiscali per le assunzioni, bandi pubblici, supporto normativo e forme contrattuali, e potrà essere più efficace se svolta sinergicamente con le Associazioni di Categoria e gli Ordini Professionali.

Come prima risultanza della reciproca collaborazione, la Camera di commercio e i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Reggio Calabria organizzeranno una serie di incontri e seminari rivolti al mondo produttivo al fine di favorire il confronto con le aziende e promuovere azioni e servizi volti a contrastare l'alto indice di disoccupazione e la forte presenza di NEET puntando alla valorizzazione delle competenze presenti sul territorio e alla formazione mirata.