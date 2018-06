Uomo in bici travolto e ucciso da auto pirata nel cosentino

Un giovane extracomunitario, dall’età compresa tra i 20 e i 30 anni, è stato investito mortalmente, nella serata di ieri, da un’auto pirata in contrada Torricella di Corigliano Calabro. Il giovane, ancora non identificato, stava percorrendo la strada statale 106 su una bicicletta quando sarebbe stato investito da qualcuno che poi non si è fermato per soccorrerlo.

La vittima è sbalzata sull’asfalto e la sua bicicletta è stata trovata molto danneggiata. L'extracomunitario è stato soccorso dai sanitari del 118, ma, per le ferite riportate, è successivamente morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per l'identificazione del responsabile attraverso l’auto che guidava.