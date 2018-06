Pallanuoto: importante sfida play-off di ritorno per la Rari Nantes Crotone

Vincere è l’unica cosa che conta. Queste le parole d’ordine in casa Rari Nantes Crotone in vista dell’importante sfida play-off di ritorno contro la Roma Zero9.

Nella gara di andata, giocata nel quartiere Eur, i crotonesi si sono imposti per 5-2, ma ora non bisogna fare conti o badare al risultato dell’andata. “Abbiamo un vantaggio, ma non possiamo permetterci di giocare a mantenerlo inalterato, rischieremmo troppo - ammonisce capitan Vincenzo Arcuri - Sia perché non siamo una squadra esperta di queste situazioni, siamo una matricola a questi livelli, sia perché nel nostro dna di squadra la gestione di un punteggio e la conduzione di un vantaggio non sono proprio presenti!”

Sarà certamente una partita complicata per i pitagorici. La squadra romana verrà a Crotone con l’idea di vincere la partita e cercare di mantenersi in vita fino all’ultimo per la conquista della finale promozione. “Speriamo che Crotone risponda al nostro appello. Speriamo di avere tante persone sugli spalti a fare il tifo per noi - auspica il presidente Emilio Ape - Siamo in quella fase in cui ogni partita che giocheremo sarà sempre quella più importante. Ci stiamo godendo ogni istante di questi Playoff. Non so se sia giusto parlare di sogno promozione, ma di certo la nostra presenza in queste fasi di campionato fino a qualche anno fa sembrava un sogno. Ed invece, siamo qui. Giochiamo e godiamocela!”.

L’appello da parte della società per sabato, ancora una volta, è quello di riempire la piscina olimpionica dalle 17.30 in poi. Oltre alla partita la società sta organizzando un vero è proprio evento. Con tanto di invito alle altre associazioni sportive crotonesi. Per far sentire la forza di Crotone nello sport. Indossare una maglietta bianca e recarsi in piscina a gridare Forza Crotone.