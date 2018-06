Poesia: premiati i vincitori del Premio internazionale città di Castrovillari

Un pomeriggio all’insegna della cultura quello che si è svolto presso l’Associazione Khoreia 2000 di Castrovillari, in occasione della Cerimonia di Premiazione dei finalisti e dei vincitori, provenienti da tutta l'Italia e dall'estero, del "Premio Internazionale Città di Castrovillari – Poesia, Prosa, Arti figurative e Teatro" seconda edizione.

Evento organizzato dalle associazione culturali Khoreia 2000 e Mystica Calabria, il cui scopo è quello di promuovere e diffondere l'arte, la letteratura e le manifestazioni culturali in Calabria. Il Premio nasce, per valorizzare non solo gli scrittori, i poeti, gli artisti e le opere che ne prendono parte, ma anche il territorio. Anche quest’anno tantissime le opere iscritte e giunte sia dall’Italia che dall’estero (quasi 500) che sono state vagliate da un Comitato di Lettura prima (eterogeneo per età, professione, sesso e quant’altro) e di una giuria tecnica composta dalla prof.ssa Ines Ferrante (presidente Mystica Calabria), dalla dott.ssa Rosy Parrotta (regista teatrale) e dalla dott.ssa Angela Micieli (autrice e critica). Presidente di giuria, l’ avv. Lucio Rende (già assessore alle cultura).

Presenti in occasione della premiazione, il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito ed l’assessore provinciale alle politiche sociali e pari opportunità, Vincenzo Tamburi. Entrambi hanno sottolineato la valenza della manifestazione non solo per gli scrittori, i poeti, gli artisti che hanno preso parte al premio ma, tale circostanza risponde, hanno sottolineato i due amministratori, anche all’esigenza di accrescere i numeri del turismo culturale a Castrovillari e nel territorio, in un periodo considerato non di alta stagione, pianificando per gli interessati visite guidate in città e nel Parco Nazionale del Pollino. La giuria, alla fine di un complesso e meticoloso lavoro di lettura, ha stilato la classifica pubblicata sul sito Concorsiletterari.it - Homepage. Tanti i riconoscimenti, tantissimi i partecipanti che hanno travalicato anche i confini nazionali.

Per la poesia inedita a tema libero sono stati premiati

1° classificato Letizia Papaianni - È solo vento - Taverna di Montalto Uffugo (CS), 2° classificato Rita Minniti - Di questo amore quanto amore - Cava dei Tirreni, 3° classificato Flavio Provini - Il volo di Mohamed – Milano. Menzione d’onore: Alessandra Di Santo - Gente senz’amore – Francia, Giuseppe Sergi - Profughi - Fiumara (RC) e Anna Maria Deodato - Sarajevo - Palmi (RC). Per la Poesia inedita in vernacolo: 1° classificato Saverio Macrì - Veni ‘nta terra - Bovalino (RC), 2° classificato Angelo Canino - Munnu amearu - Acri (CS), 3° classificato Luciano Gentiletti - Li regali de la guerra Roma. Menzione d’onore: Massimo Zona - Storia de Roma – Roma. Per il Racconto inedito: 1° classificato Peppe Millanta - Rukelie - Francavilla al mare (CHIETI), 2° classificato Rolando Perri - La Ruota degli Esposti – Cosenza, 3° classificato Maurizio Bascià - Il dolce profumo degli oleandri - Gallico (RC).

Per il Romanzo inedito: 1° classificato Michele Barbera -Il futuro ci appartiene - Menfi (AG), 2° classificato Ilina Sancineti - Decimus - Castrovillari (CS),3° classificato Giovanni Peluso - Notte di luna rossa - Martina Franca (TA). Menzione d’onore: Paola Curia - Che storia vuoi che ti racconti – Cosenza, Paola Dell’Erba - Pigmento blu29 – Austria. Per la Raccolta di poesie inedite: 1° classificato Marcello Fico - Paesaggi - Terni­, 2° classificato Mauro Romano - Quel realismo sognante - Nola (NA),3° classificato Giuseppe Blandino - Fragilità ancestrali - Rosolini (SIRACUSA). Menzione d’onore: Flavio Tamiro - Enotrio per caso – Lecco. Per il Libro edito poesia:1° classificato Stanislao Donadio -Dalle clarisse madri - Bisignano (CS),2° classificato Franco Casadei - Il bianco delle vele – Forlì, 3° classificato Giovanni Bottaro - Verso l’epilogo – Bologna. Menzione d’onore: Enrico Inferrera e Valentina Alescio - Diversi paralleli – Napoli, Claudio Tugnoli - Le mani dell’anima - Trento,Renato di Pane - Dentro me stesso – Messina.

Per il Romanzo edito: 1° classificato Alessandra Cinardi - Vita e il libro dei morti – Roma, 2° classificato Natale Vulcano - L’azzurro squarciato di Ester - Rossano (CS), 3° classificato Emilio de Roma - DISUGUAGLIANZE. Storie di fratellanza delusa – Avellino. Menzione d’onore: Anna Laura Cittadino - I bucaneve di Ravensbruck - Rende (CS), Guido Maschera - Il silenzio di Ibsen, della pioggia e del mare – Biella, Daniela Trovato - Aqua - Acireale (CT), Pat Porpiglia - Giovani Calabresi: speranze e delusioni - Reggio Calabria. Per il Saggio edito: 1° classificato Rolando Perri - Elisabeth Rousset - Boule De Suif – Cosenza, 2° classificato Roberto Franco - La geologia nella Divina Commedia - Gangi (PA), 3° classificato ex aequo: Rossella Tallerico - Impossibile gridare, si ulula - Sellia (CZ),Vittorio Casali - La Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e i suoi dintorni – Roma. Menzione d’onore con nota di merito: Giovanni Brandi Cordasco Salmena di San Quirico - Sybaris e gli alleati. L’egemonia di Timpone della Motta nel trattato di Olimpia con i Serdàioi - Francavilla Marittima (CS).

Per le Arti figurative:1° classificato Vincenzo Di Marco - Ritratto – Trapani, 2° classificato Isabella Cunsolo - L’arco dell’incanto—Catania, 3° classificato Rosario Parisi - Modica sotto la neve - Modica (RAGUSA). Per l’Opera teatrale inedita: 1° classificato Francesco Maria Siani - Angelus die – Salerno, 2° classificato Maria Carla Curia - Anna Lucia – Napoli, 3° classificato Stefania De Ruvo - Pronti a tutto – Ancona. Per l’ Opera teatrale edita: 1° classificato Marco Ciaramella - Il compromesso - Pontedera (PISA), 2° classificato Anna Hurkmans - Madre coraggio a giugno – Roma. Per la sezione Scuole: 1° classificato ex aequo: Classi IV A e IV B Scuola Primaria Santi Medici - Poetando, calligrammi e poesie – Referente pro.ssa Francesca Malfitani - Castrovillari (CS), Classi IV C e IV D Scuola Primaria Santi Medici - A te papà - Referente prof.ssa Anna Fragale - Castrovillari (CS). ( foto di Francesco Propato).