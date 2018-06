Grosseto: continua a riscuotere interesse il progetto Genti di Calabria

Lunedì 23 luglio, alle ore 21.30 presso lo spazio eventi del Cassero di Grosseto si terrà la Presentazione di Genti di Calabria, progetto editoriale multimediale a cura di Pino Bertelli: un atlante fotografico umano con 180 foto di calabresi e la proiezione del docufilm “Pino Bertelli, i Colori del Cielo” con la speciale partecipazione di Pino Bertelli, di Maurizio Rebuzzini e del regista Francesco Mazza.

Genti di Calabria, un progetto ambizioso….Un Atlante Umano fatto di volti, fisicità, posture di Genti di Calabria, abilmente scolpiti dalla macchina fotografica del Maestro Pino Bertelli. Circa 180 foto di calabresi in un atlante di geografia umana (una visione antropologica della Calabria) che ci raccontano ogni giorno qualcosa di diverso in una inesauribile scoperta della nostra Terra.

Niente paesaggi, niente cartoline di Calabria, nessuna composizione, solo figure umane attraverso le quali, dai più piccoli ai più grandi, raccontare la storia, lo splendore, la sofferenza, la ricchezza, la povertà e la speranza di una Terra meravigliosa che non deve rassegnarsi agli eventi ma costruire il proprio destino proprio come quei volti parlanti ci suggeriscono.

Ad accompagnare il racconto di Pino, si insinuano tra le foto, narrazioni di antropologi e studiosi di chiara fama che ci restituiscono un racconto avvincente, una testimonianza che possa rimanere ai nostri figli, prima ancora che a noi. La collaborazione di tutti i partecipanti al progetto è stata naturalmente gratuita.

Il progetto ha previsto anche la realizzazione di una mostra itinerante di 30/50 foto (da esporre in Italia e all’estero) e di un DVD del progetto. Il libro, la mostra, il DVD e l’archivio delle immagini sono a sostegno della cultura calabrese. Ai partecipanti al progetto non interessa nulla della fotografia corrente, civile, impegnata, democratica, mercantile, amatoriale ecc., ciò che importa per loro è lavorare sull’immaginario dal vero, raccontare l’uomo o la donna non per quello che si vedono ma per quello che sono e come stanno al mondo.

Qualsiasi persona (qualsiasi diversità) ha diritto alla bellezza (anche perduta), ciò che importa è respingere dappertutto l’infelicità. E il diritto alla bellezza, quindi alla giustizia, non tiene conto né di un necessario successo né di un eventuale consenso… per la libertà, come per l’amore, non ci sono catene! La libertà (non solo in fotografia ma anche nella vita) non si concede, ci si prende! La bellezza è l’ultima fermata prima del paradiso in terra! La bellezza seppellirà tutti, ma con grazia.

Genti di Calabria è un’opera di fotografia sociale e la realizzazione di questa avventura culturale (quindi politica) è dovuta all’impegno fraterno di Anna Maria, Anna, Iside, Paola, Myriam, Alessia, Francesco, Alessandro, Antonio… e altri passatori di confine.

Durante la serata verrà proiettato anche il docufilm “Pino Bertelli, i colori del cielo” diretto da Francesco Mazza, un viaggio alla scoperta della bellezza e della verità.