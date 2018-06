Cirò: Erasmus plus, conclusa tre giorni eventi con delegazione polacca

Promuovere e condividere buone esperienze, attivare scambi nell’ambito dell’educazione, della formazione, della cultura, dell’economia, degli affari sociali e dello sport. Sono, questi, gli obiettivi sottesi alla firma del protocollo d’intesa tra la città polacca di Zamość ed i Comuni di Cirò e Cirò Marina.

L’intesa è stata sottoscritta mercoledì 13 dal vicesindaco della cittadina polacca Andrzej Zastapilo, dal Primo Cittadino di Cirò Francesco Paletta accompagnato per l’occasione dall’assessore alla cultura Francesco Mussuto, dal Commissario Straordinario del Comune di Cirò Marina Giuseppe Gualtieri e dal Dirigente Scolastico dell’Omnicomprensivo Lilio Serafina Rita Anania, in occasione della cena sociale con la quale si è conclusa la tre giorni relativa al Partenariato Erasmus Plus che ha coinvolto l’istituto omnicomprensivo Luigi Lilio ed il III Liceum Ogolnoksztalcace CK Norwid. – Guidata dalla Pro Loco di Cirò, la delegazione polacca ha anche avuto modo di visitare ed apprezzare il borgo della Città del Vino e del Calendario.

Pacchetto di integrazione tra studenti italiani e polacchi. – Nel corso dell’evento, ospitato nei giorni scorsi nel Teatro Filottete, oltre alle Dirigente Anania sono intervenuti anche il Sindaco Paletta, il Commissario Gualtieri, il vicesindaco polacco Zastapilo ed Antoni Szosteck Direttore del III Liceum Zamosc. – A seguire la scuola secondaria di prima grado si è esibita in un concerto e le classi 1-2-3-4 sezione A, 2-3 sezione B e 3 sezione C del liceo Adorisio hanno interpretato la commedia Le donne al parlamento. – Sono stati consegnati, inoltre, degli attestati agli studenti partecipanti.

Il Protocollo – è emerso nel corso dell’iniziativa – rappresenta il primo passo verso rapporti ufficiali ed istituzionali di partenariato che saranno approvati ufficialmente dagli organi locali competenti. – Rosaria Frustillo e Dagmara Kozik hanno coordinato il progetto al quale hanno collaborato anche i docenti Luisa Belcastro, Fabio Durante, Erica Esposito, Raffaele Fuccio, Danilo Legari, Sergio Marino, Maurizio Piluso, Rosa Rita Vizza.