Intitolazione di uno spazio in ricordo di Anna Maria Longo

L'Udi (Unione donne in Italia) di Catanzaro, insieme alla Provincia di Catanzaro, e all’Ande (Associazione nazionale donne elettrici) di Catanzaro, invita all’intitolazione della Piazzetta dell'Alloro, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, ad Anna Maria Longo, giorno 16 giugno, alle 17:30.

L'incontro avrà la presenza del Presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, della presidente dell’Ande, Marisa Fagà e di Maria Critelli, in rappresentanza dell’UDI di Catanzaro. Seguirà incontro-dibattito in ricordo di Anna Maria Longo nella Sala Conferenze "G. Levato" del Museo Storico Militare nel Parco della Biodiversità.

Anna Maria Longo, ex-responsabile dell’UDI - Unione Donne in Italia a Catanzaro, è stata una donna che ha fatto la storia della città ed ha inciso in quella della nostra regione. Impegnata per tutta la vita e con tutta se stessa a perseguire ideali di cultura e libertà, ha in particolare sostenuto e spronato le donne a mettersi in gioco e a credere in sé perché “le donne sono il nodo e lo snodo delle questioni impregnate di futuro”.