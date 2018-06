In auto con la moglie e 9 dosi di marjuana: arrestato sorvegliato speciale

Un 30enne di Rossano Scalo, M.P., attualmente sorvegliato speciale, è stato arrestato ieri nel corso di una serie di controlli straordinari operati da Polizia del Commissariato di Corigliano-Rossano e del Reparto Prevenzione Crimine.

L’attività, disposta dal Questore della provincia di Cosenza Giancarlo Conticchio, ha inoltre portato al controllo di altre 90 persone nonché a perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

In particolare, il giovane è stato fermato ad un posto di blocco con la moglie e in seguito ad una perquisizione è stato trovato in possesso di 9 involucri contenenti marjuana, per un peso complessivo di circa 25 gr., già suddivisa in dosi e nascosti in un marsupio .

Per M.P. sono subito scattate le manette ed è stata disposta la restrizione presso la Casa Circondariale di Castrovillari.