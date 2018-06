Frontale sulla SS 107 nel cosentino: due vittime e un ferito. Sono giovanissimi

Un automobilista ha perso la vita in un frontale tra due auto avvenuto sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, all'altezza di Rovito, nel cosentino, mentre un’altra delle tre persone coinvolte è deceduta successivamente a causa delle gravi ferite riportare.

La prima vittima, morta sul colpo, è un 22enne di Celico, Giuseppe Visignano. Gli altri due feriti - trasportati in ospedale - sono una ragazza 18enne, A.R. e un 16enne, A.D.D.: proprio quest’ultimo purtroppo è deceduto nel nosocomio del capoluogo mentre la 18enne è attualmente ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 insieme ai Vigili del fuoco, alla Polizia stradale e al personale dell'Anas. Il traffico è stato momentaneamente deviato sulla viabilità secondaria.

Lo scontro, frontale, ha visto coinvolte due auto, una Renault Twingo e una Smart su cui viaggiavano rispettivamente il 22enne e, sull’altra, i due giovanissimi.

(aggiornata alle 20:50)