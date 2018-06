Dissequestrato cantiere lungomare, Pugliese: “Grazie alla Procura per aver accelerato indagini”

“Ringrazio la Procura della Repubblica di Crotone per aver accelerato tutte le attività di indagine tecnica circa il cantiere di viale Magna Grecia compenetrandosi nelle esigenze dell'amministrazione e le difficoltà dei cittadini soprattutto in vista del periodo estivo”è quanto dichiara il sindaco Ugo Pugliese in seguito al dissequestrato del cantiere di viale Magna Grecia che qualche mese fa è stato scenario un tragico incidente che è costato la vita a tre operari.



A seguito del dissequestro da parte della Procura l'amministrazione si è già attivata con gli uffici tecnici per l'immediata messa in sicurezza della zona che consentirà il ripristino del senso di marcia nelle due direzioni.