Sanità, appello Anisap e Federlab al ministro. Ambulatori chiusi venerdì

Rimuovere Scura e salvare la sanità calabrese. Nuovo appello di Anisap e Federlab, le due associazioni che riuniscono le strutture ambulatoriali private calabresi, al ministro della Salute affinché rimuova dall’incarico il commissario. Venerdì prossimo tutti i laboratori rimarranno chiusi in segno di protesta e nella sala Calipari del Consiglio regionale, a Reggio Calabria, si terrà una manifestazione aperta ai cittadini e alla quale hanno già annunciato le loro adesione diversi esponenti politici e rappresentanti della società civile.

“La dissennata gestione commissariale dell’ingegnere Scura che deciso di non acquistare dai privati accreditati le prestazioni ambulatoriali di cui i calabresi hanno bisogno – affermano le associazioni – sta costringendo la povera gente a pagare le prestazioni o a non curarsi. Tutto ciò mette in pericolo centinaia di posti di lavoro, distrugge quel poco di sanità calabrese che funziona. Da undici mesi le strutture private accreditate non vengono pagate”.