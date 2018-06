Strada Provinciale Belcastro-SS 106: sopralluogo del presidente Bruno e incontro su criticità

Un piano di interventi finalizzati a ridimensionare le criticità della viabilità provinciale segnalate nei mesi scorsi dal sindaco di Belcastro, Maurizio Pace, e volte a superare i disagi registrati dalla comunità nell’accesso al centro, importante raccordo per il comprensorio.

È quanto emerso nel corso dell’incontro che presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno – accompagnato dai tecnici del settore competente e dal vice presidente Marziale Battaglia – ha tenuto ieri pomeriggio nel Municipio di Belcastro, dopo il sopralluogo effettuato lungo la Strada provinciale che dal bivio di Botricello conduce da Belcastro a Petronà. Dando seguito alle segnalazioni che interessano l’arteria, dal sindaco di Belcastro e dalla locale Pro Loco, il presidente Bruno ha visitato lo splendido borgo medioevale, incontrando Maurizio Pace, i componenti della Giunta, il presidente della Pro Loco Antonio Torchia e una delegazione di cittadini.

L’intento è venire incontro alle istanze del Comune con una proficua collaborazione nel supportare la valorizzazione del borgo, che per l’alta valenza storica e artistica, vanta notevoli potenzialità turistiche: alle pendici della Sila piccola, dai ruderi del Castello dei Conti d’Aquino, che domina l’intero paesaggio sottostante, a Palazzo Poerio passando alla chiesa di san Michele o dell’Annunziata, il borgo medioevale di Belcastro è un susseguirsi di monumenti storici e chiese di diverse epoche.

La visita a Belcastro ha rappresentato una importante occasione per fare il punto sullo stato delle arterie provinciali su cui il presidente Bruno ha assicurato un pronto intervento per la sistemazione dei tratti più ammalorati e in stato di emergenza, come la parte della Strada provinciale 5 interessata da una frana e relativo avvallamento, ma nello stesso tempo puntare all’individuazione di interventi mirati per la risoluzione di problematiche ataviche e risalenti nel tempo.

“Il comprensorio di Belcastro è attenzionato dall’Amministrazione provinciale, nonostante le tante difficoltà economiche ci impediscano di affrontare con tempismo e serenità le eventuali criticità – ha affermato il presidente Bruno -. Abbiamo già effettuato in questa zona il taglio dell’erba, grazie allo stanziamento di centomila euro per comparto stradale, uno sforzo notevole che in altre Province non è stato garantito. Del resto basta guardare alle strade provinciali di Vibo e Crotone per vedere quale impegno abbiamo profuso per mantenere alto lo standard di accessibilità. Le criticità rilevate dal sindaco di Belcastro, quindi, rientreranno in una programmazione complessiva di interventi volti a favorire l’accesso al borgo e, quindi, la sua promozione turistica”.