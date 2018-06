A2, Anas: per lavori, da domani, chiusa carreggiata nel cosentino

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria occorrenti al ripristino della pavimentazione lungo l'Autostrada 'del Mediterraneo', a partire dalle ore 06:00 di domani 14 giugno e fino alle ore 18:00 del 22 giugno 2018, sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud, con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata nord predisposta a doppio senso di circolazione, dal km 234,500 al km 236, 100. - lo comunica l'Anas con una nota stampa -

Inoltre, a partire dalle ore 06:00 di domani mercoledì 14 giugno e fino alle ore 18:00 del 22 giugno 2018, sarà in vigore la chiusura delle rampe in ingresso e in uscita, in carreggiata sud, dello svincolo di Torano al km 236,300 in provincia di Cosenza.

Il traffico veicolare in carreggiata Sud in uscita allo svincolo di Torano potrà usufruire del precedente svincolo di Tarsia (km 227,000), con proseguimento lungo la S.P. 241 (ex S.S. 19).

Il traffico veicolare in ingresso allo svincolo di Torano in carreggiata Sud, potrà usufruire del successivo svincolo di Montalto Uffugo/Rose (km 246,000), con proseguimento lungo la S.P. 241 (ex S.S. 19).