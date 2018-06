Rimpasto in Giunta a Crotone. Tutto come annunciato: solo tre nuovi ingressi

Tre nuovi ingressi, Leo Pedace, Valentina Galdieri e Francesco Pesce e 5 conferme: Rori De Luca, Sabrina Gentile, Benedetto Proto, Alessia Romano e Giuseppe Frisenda. Questa la nuova (si fa per dire) giunta comunale presentata stamattina da Ugo Pugliese, nella sala consiliare del comune di Crotone (LEGGI).

Ha ringraziato, il sindaco Pugliese, gli assessori uscenti Antonella Cosentino, Caterina Caccavari e Tommaso Sinopoli, alcuni dei quali non hanno accettato di buon grado la decisione, annunciando, per loro, un destino da collaboratori dell’amministrazione comunale (da segnalare che nessuno degli uscenti era presente).

Il sindaco Pugliese, poi, ha evidenziato come l’intento è quello di rendere, con la nuova squadra di governo, concreto il lavoro finora fatto e cantierizzare, entro un anno, i 200 milioni di euro che sono attesi per la città. Ha tranquillizzato sulla prossima stagione estiva, anche alla luce dell’incontro avuto con il magistrato della Corte dei conti, organo che ha bloccato le spese non necessarie dell’ente.

“Risultati importanti sono stati già raggiunti: la depurazione non è più un problema per questa città perché l'impianto è a regime, i cittadini sono testimoni dei lavori di completamento del collettamento fognario che si sta realizzando e che eviterà i problemi del passato relativi agli sversamenti soprattutto sul lungomare” – ha detto ancora Pugliese.

A suo dire, con questa nuova squadra amministrativa c’è stato il ricompattamento della coalizione La Prossima Crotone. Ha letto, poi, le deleghe che sono state ridefinite e rimodellate, anche in virtù dei nuovi ingressi in giunta, assegnando quella di vice sindaco, a quelle al bilancio che già aveva, a Benedetto Proto.

Tra le deleghe più significative, Lavori pubblici a Leo Pedace, ma anche la conferma dell’Urbanistica a De Luca. Per le altre due new entry, la Cultura a Valentina Galdieri e Pubblica istruzione e Agricoltura a Pesce. Significativo il fatto che, ad accompagnare il neo assessore Pedace nella sala consiliare, da assessore, sia stato lo stesso Enzo Sculco, che è l’ispiratore dell’amministrazione comunale.

Queste, nel dettaglio, le deleghe assegnate; Benedetto Proto, Bilancio e Programmazione, Personale - Finanze, Avvocatura, Attuazione del Programma. Salvatore De Luca: Urbanistica - Pianificazione Territoriale . Programmi Complessi - Società Partecipate - Viabilità e Traffico - Verde Pubblico - Pianificazione e Regolazione Impiantistica Sportiva. Giuseppe Frisenda: Politiche dello Sport - Spettacolo - Tempo Libero - Politiche Giovanili – Turismo. Valentina Galdieri: Cultura - Beni Culturali - Teatro - Economia del Mare. Sabrina Gentile: Politiche per lo Sviluppo Locale (Attività Economiche e Produttive) - Polizia Municipale - Fiere e Mercati - Servizi Demografici. Pantaleone Telemaco Pedace: Lavori Pubblici - Patrimonio - Innovazione Tecnologica - Energia e Risparmio Energetico - Protezione Civile - Demanio - Accatastamenti - Impiantistica Sportiva - Decoro Urbano. Francesco Pesce: Pubblica Istruzione - Sviluppo Relazione e Gemellaggi (Area della Magna Grecia) - Agricoltura - Caccia e Pesca - Università e Ricerca. Alessia Romano: Servizi Sociali - Emigrazione ed Immigrazione - Pari Opportunità - Politiche per il Lavoro.

Oltre al sindaco, sono intervenuti anche Leo Pedace e Francesco Spina, due ex dissidenti, che hanno spiegato come siano passati dal posizioni assai critiche nei confronti dell’amministrazione, a farne parte.