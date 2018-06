Sbarco a Roccella, fermati i presunti scafisti

Era stato avvistato alla deriva e si trovata a 22 miglia marine a sud-est della costa di Roccella Jonica il gommone con a bordo due uomini soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera. Il natante è stato rimorchiato fino al Porto delle Grazie.

Gli agenti del di Siderno, intervenuti sul posto per le operazioni necessarie, hanno constatato che gli occupanti del natante erano in buone condizioni di salute e, pertanto, i due uomini sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

A seguito dell’identificazione è scattata un’intensa attività investigativa congiunta la Polizia di Siderno, la Squadra Mobile di Reggio Calabria e di Crotone, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri che ha consentito di fermare di i due, di nazionalità russa e moldava.

I 2 uomini sono ritenuti gli scafisti dello sbarco di 38 cittadini soccorsi dalla Guardia Costiera lo scorso 9 giugno presso il Porto delle Grazie di Roccella Jonica e individuati grazie all’intervento di un elicottero della Polizia di Stato del V Reparto Volo di Reggio Calabria che ha raggiunto l’area di ricerca in circa 15 minuti e, a causa delle avverse condizioni meteo, ha avviato le complesse procedure di ricerca. A conclusione delle attività i due fermati sono stati associati nel carcere di Locri a disposizione dell’autorità giudiziaria.