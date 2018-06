Sit in di protesta degli ex tirocinanti della Regione

Chiedono garanzie sul proprio futuro. Per questo un centinaio di ex tirocinanti della Regione, provenienti dal bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, stanno facendo un sit in di protesta davanti la sede della Regione.

Così gli ex tirocinanti, che hanno svolto principalmente servizio negli Enti locali calabresi, chiedono alla Giunta risposte sulla propria occupazione. Nel frattempo in mattinata, una delegazione di ex lavoratori, dovrebbe essere ricevuta dai vertici del dipartimento Lavoro della Regione. Al momento la vertenza coinvolge circa 5mila lavoratori.