“Focus ‘ndrangheta” nel quartiere Arghillà, 9 multe da 2600 euro

Nove multe per infrazioni al Codice della Strada, sanzioni da 2600 euro, e un sequestro di ciclomotore per mancanza di copertura assicurativa ed 1 carta di circolazione ritirata. Ma anche 88 veicoli e 154 persone controllate, di cui 45 pregiudicate. Sono stati effettuati numerosi servizi di vigilanza dinamica, 14 posti di controllo e, grazie al sistema Mercurio, sono state analizzate in tempo reale numerose targhe di veicoli in transito.

Sono i numeri del piano nazionale Focus ‘ndrangheta elaborato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disposto dal questore di Reggio Calabria. Così la Polizia, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale hanno effettuato numerosi controlli nel quartiere di Arghillà.