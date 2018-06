Omicidio Soumaila, manifestazione a Catanzaro

Anche Potere al Popolo Catanzaro, Rifondazione comunista e giovani comunisti Catanzaro, Sinistra anticapitalista Catanzaro scenderanno in piazza domani, giovedì 14 giugno, per esprimere “solidarietà ai lavoratori-migranti”, e “per rivendicare con forza la nostra lotta per la giustizia sociale”. La manifestazione si terrà in piazza Prefettura a Catanzaro.

“In un clima d'odio, alimentato dalla propaganda razzista e securitaria, la sera di sabato 2 giugno è stato assassinato uno di noi, un lavoratore, un attivista sindacale dell’Usb, un compagno che difendeva i diritti dei sui colleghi di lavoro. Soumaila, come tante migliaia di migranti, lavorava per pochi euro al giorno ed è stato ucciso solo perché stava prendendo delle lamiere, da utilizzare per coprire le baracche in cui tanti braccianti sono costretti a vivere in non luoghi come le tendopoli o le baraccopoli”.