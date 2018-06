Aeroporto S. Anna, le richieste di Crotone vuole volare

L'associazione “Crotone Vuole Volare” intende conoscere “gli obiettivi e le prospettive che sono state prefissate per uno sviluppo serio, concreto e duraturo del nostro scalo”.

I membri dell’associazione si dicono “preoccupati che lo scalo ad ottobre venga chiuso se non prima, nonostante il grande flusso di utenti registrati sui voli, in quanto perseverando con questi atteggiamenti ostativi, non verrà consentito alle Compagnie aeree di programmare voli invernali su Crotone”.

E poi fa l’elenco delle criticità tecniche: “ILS installato ma mai collaudato; il mancato rifacimento della segnaletica orizzontale della pista; orario insufficiente di apertura e chiusura dell'aeroporto dalle 8 alle 20 che non agevola lo svolgimento di voli charter”.

Poi da altri suggerimenti: “la corretta gestione dei parcheggi, delle navette e la presenza di un bancomat all'interno dell'aerostazione”.