Successo per la seconda edizione del Maggio Europeo, dall'11 maggio all'8 giugno 2018, di scena sia nell'incantevole Chiostro di Palazzo San Bernardino in Rossano centro e sia al Castello Ducale di Corigliano Calabro. Cinque appuntamenti dedicati a Bruxelles (Belgio), Amsterdam (Olanda), Budapest (Ungheria), Matera (Italia) e Santorini (Grecia). Da sottolineare, in modo particolare, la straordinaria partecipazione di tanti giovani dell'intero territorio che, per l'occasione e nel corso dei diversi eventi promossi dall'Ufficio Europa del comune unico: Corigliano-Rossano diretto da Benedetta De Vita, hanno vissuto momenti di piena aggregazione e di grande divertimento.

Molto apprezzate, inoltre, le mostre d'arte e fotografiche dedicate alle città sopra elencate: dal Maestro Athos Faccincani a Nikolina Marjanovic Scalise, ma anche la mostra fotografica dedicata a Matera realizzata dal bravo fotografo rossanese Francesco Patrizio. Diversi, poi, le performance di diversi artisti e musicisti. Band musicali, giochi di fuoco dei bravi artisti dell'Associazione "I Pagliassi" al Castello Ducale di Corigliano, il teatro grazie alla straordinaria esibizione degli studenti del Liceo Classico "San Nilo" di Rossano (diretti dalla Professoressa Rizzello) che hanno portato in scena la commedia greca dal titolo: "Edipo Re" di Sofocle.

E' stato possibile, grazie ai diversi partner e locali di tendenza del territorio, assaporare i piatti tipici delle cinque Città protagoniste del Maggio Europeo 2018. Bravi, poi, i diversi Dee Jay (fra questi figurano: Mikonos, Gianluca Virelli, Fabio Renzo, Gaetano Malta, Giuseppe Barone e tanti altri) che si sono alternati nel corso dei cinque appuntamenti del Maggio Europeo che hanno animato le lunghe serate, con l'ottima musica dance e non solo, per il divertimentodei tanti giovani dell'area urbana: Corigliano-Rossano e di altri comuni dell'intera fascia jonica cosentina. Nell'ultimo appuntamento, poi, sono stati premiati gli alunni delle diverse scuole del territorio che hanno partecipato al Concorso del Maggio Europeo.

Anche Antonello Arcovio, portavoce dei locali di tendenza del luogo, ha manifestato piena soddisfazione per il successo ottenuto anche quest'anno grazie alla lodevole iniziativa promossa nel comune di Rossano e Corigliano. La dottoressa De Vita, Responsabile dell'Ufficio Europa, ha voluto ringraziare, pubblicamente, i suoi validi collaboratori, il Commissario Prefettizio Bagnato, i diversi partner, la IAS Scura per gli autobus messi a disposizione gratuitamente, gli artisti, i locali di tendenza del luogo, i volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Rossano e Corigliano) per il servizio sanitario, ma anche i volontari dell'Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), i volontari della Protezione Civile e le guardie giurate di una società privata (La Sentinella) che hanno garantito la sicurezza e il servizio d'ordine nel corso dei cinque appuntamenti tra Rossano e Corigliano.