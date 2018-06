Cotronei, Giunta stanzia 5mila euro a sostegno di disoccupati e minori

Nicola Belcastro

Il sindaco di Cotronei Nicola Belcastro, sempre attento alle esigenze delle fasce più deboli della cittadina, dà notizia che la Giunta Municipale, è pronta ad avviare il progetto a supporto di cittadini e famiglie in difficoltà.

L’investimento pari a 5 mila euro sarà finalizzato a realizzare interventi nelle aree rurali per il sostegno scolastico.

I destinatari del progetto saranno uomini e donne disoccupati che non sono in possesso dei requisiti soggettivi per godere degli ammortizzatori sociali o per i quali non sia possibile essere inclusi negli accordi congiunti. Oltre alle famiglie in difficoltà con figli minori, è previsto un sostegno diretto ai minori che si trovino in stato di abbandono materiale o morale, o che siano privi di genitori, o in conflitto con loro, oppure che siano oggetto maltrattamento e di abuso, oppure su mandato della Magistratura minorile. Per loro è stata pensata un’assistenza domiciliare educativa e socio-assistenziale, tutoring educativo, servizi residenziali, sostegno scolastico pomeridiano.

Il progetto, in sostanza, prevede lo svolgimento di attività di pubblica utilità: cura e manutenzione del verde pubblico, delle staccionate, dei parchi, dei giardini pubblici e delle attrezzature; servizi di supporto alle famiglie ed assistenza scolastica domiciliare.

Il costo totale del progetto sarà pari a 5mila euro di cui 4.300 euro saranno destinati ai lavoratori che presteranno la loro collaborazione nelle attività di abbellimento rurale, manutenzione del verde pubblico e 700 euro saranno invece destinati al beneficiario che garantirà il sostegno scolastico.

Sarà pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti da inserire nell’idea progettuale e saranno individuati a seguito di valutazione da parte degli assistenti sociali.